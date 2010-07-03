Nord Stream 2 отозвала одну заявку по маршруту в водах Дании

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Компания-оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG отозвала заявку на строительство по основному маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, сообщает РИА Новости.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", – заявили в компании.

Там подчеркнули, что Nord Stream 2 AG и ее инвесторам требуется "законодательная определенность и защита правомерных ожиданий".

Компания намерена сосредоточится на северо-западном и юго-восточном маршрутах газопровода.

Ранее в Дании заявили, что задержка строительства газопровода "Северный поток – 2" вызвана необходимостью согласования его маршрута с учетом экологических параметров и безопасности государства.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.