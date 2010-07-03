Эксперт оценил предложение США расширить санкции против России

11:08
11:08
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Фото: depositphotos/etienjones
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил предложение американских сенаторов предусмотреть в военном бюджете США возможность расширения санкций против России.
По словам Блохина, новые санкции не улучшат отношения Москвы и Вашингтона.
"Тем более, учитывая антироссийские настроения как в конгрессе – в палате представителей, так и в сенате, вполне возможно, что эти санкции примут", – сказал Блохин в беседе с RT.
По его словам, сенаторы, которые выступили с этим предложением, пытаются увеличить свой политический имидж.
"По крайней мере, Марко Рубио пытался баллотироваться в президенты, он очень амбициозный", – добавил он.
Эксперт добавил, что подобные предложения встраиваются в курс на сдерживание России.
Ранее сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили предусмотреть в бюджете новые санкции в отношении РФ.
В мае американский министр энергетики Рик Перри объявил, что США собираются ввести санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Американские сенаторы также сообщили о планах принять законопроект о санкциях против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода.
Кроме того, ранее Вашингтон внес в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых россиян. В посольстве РФ в США подчеркнули, что Москва ответит на новые санкции, которые противоречат международному праву. По мнению российских дипломатов, ограничения в отношении спецотряда "Терек" препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
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