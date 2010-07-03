Путин и Помпео обсудили антироссийские санкции

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Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров в Сочи коротко обсудили антироссийские санкции. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"О санкциях речь шла очень коротко", − цитирует Ушакова РИА Новости. По словам помощника российского лидера, на встрече говорилось о том, что "нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене".

Ранее сообщалось, что в рамках встречи Путин и Помпео поговорили о положении дел в Сирии, Афганистане, Ливии о Венесуэле, а также обсудили вопросы нераспространения ядерного оружия. При этом, по словам Ушакова, собеседники не касались ситуации на Украине. Как подчеркнул помощник президента РФ, участники переговоров подтвердили заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений.

До переговоров с Путиным Помпео встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они затронули такие темы, как двусторонние отношения, ситуация на Украине и Корейском полуострове, а также иранская ядерная сделка.