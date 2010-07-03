Путин и Помпео обсудили антироссийские санкции

Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео в ходе переговоров в Сочи коротко обсудили антироссийские санкции. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"О санкциях речь шла очень коротко", − цитирует Ушакова РИА Новости. По словам помощника российского лидера, на встрече говорилось о том, что "нельзя вводить против России санкции и одновременно просить Россию сделать что-то такое, что было бы выгодно американцам на международной арене".
Ранее сообщалось, что в рамках встречи Путин и Помпео поговорили о положении дел в Сирии, Афганистане, Ливии о Венесуэле, а также обсудили вопросы нераспространения ядерного оружия. При этом, по словам Ушакова, собеседники не касались ситуации на Украине. Как подчеркнул помощник президента РФ, участники переговоров подтвердили заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений.
До переговоров с Путиным Помпео встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они затронули такие темы, как двусторонние отношения, ситуация на Украине и Корейском полуострове, а также иранская ядерная сделка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.