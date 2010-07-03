"Нужно предпринять шаги по исправлению ситуации": Лавров – об итогах встречи с Помпео

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Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео в Сочи продолжались около трех часов, сообщает РИА Новости.

Российский министр назвал их полезными. Он рассказал, что передал в Вашингтон записку, описывающую видение Россией шагов, призванных улучшить отношений.

"Напряженность между Россией и США неизбежно негативно влияет на общую ситуацию в мире, поэтому мы с Майком Помпео сошлись на том, что нужно постараться предпринять практические шаги по исправлению ситуации", – сказал Лавров.

Госсекретарь США отметил, что разговор с Лавровым был откровенным. Это коснулось даже тех вопросов, которые вызывают разногласия Вашингтона и Москвы.

Помпео добавил, что США хотят найти общее решение проблем. Он передал слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что ожидает улучшения взаимоотношений между двумя государствами.

Взаимоотношения между США и Россией



Помпео обратил внимание, что на встрече американская сторона подняла тему содержащихся в России под стражей американцев. Помимо этого, речь шла о теме "вмешательства" РФ в выборы в США. Россия может показать своими шагами, что это в прошлом, сообщил он.

По мнению госсекретаря США, американский народ дружит с российским. "Мы хотим, чтобы наши отношения улучшились, а мы работали вместе", – заключил Помпео.

Лавров также рассчитывает, что этот визит поможет улучшению атмосферы российско-американских отношений и позволит продвигаться пошагово в разрешении практических вопросов.

"Надеюсь, что визит Майка Помпео... позволит продвигаться пусть небольшими, но реальными шагами в разрешении практических вопросов", – высказался глава МИД РФ.

В то же время он добавил, что США пока не готовы переподтвердить договоренность между Москвой и Вашингтоном о невмешательстве в дела друг друга.

Взаимоотношения с Украиной



Вашингтон хочет, чтобы Москва "протянула руку" новым властям в Киеве для урегулирования ситуации в Донбассе, признал Помпео. Кроме того, США призывают Москву выпустить на свободу экипаж корабля, захваченный в Керченском проливе.

Глава российского МИД же выразил надежду на то, что новое руководство Украины сформулирует свое отношение к процессу минского урегулирования.

Договоры по вооружению



Согласно заявлению Лаврова, Москва заинтересована в возобновлении диалога с Вашингтоном по всем аспектам контроля над вооружениями.

Министр отметил, что Россия, Китай и европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжат контакты с США для урегулирования ситуации.

Он надеется, что они будут искать пути выхода из кризиса. "Пока только мы в эту воронку все глубже и глубже засасываемся", – констатировал министр. Он напомнил, что Москва считает ошибочным решение США выйти из СВП.

В свою очередь, США намерены договориться с Россией по ряду вопросов в области контроля над вооружениями, включая продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Помпео указал, что его российский коллега поднял вопрос о неисполнении США положений договора СНВ. Он подчеркнул, что Штаты продолжат прикладывать усилия, чтобы соблюдение договора подтверждалось нынешними механизмами проверки.

Ситуация в Венесуэле



Лавров указал, что Вашингтон намерен вести диалог с Москвой по венесуэльскому кризису несмотря на разные точки зрения. США надеются, что российская поддержка Николаса Мадуро закончится, подтвердил Помпео.

Он подчеркнул, что США не хотят, чтобы любая страна вмешивалась в дела Венесуэлы. Штаты желают, чтобы народ Венесуэлы получил свою демократию и выбрал своего главу.

Встреча Путина и Трампа



Лавров рассказал, что они с Помпео обсуждали возможную встречу президентов США и России в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

"Если такое предложение официально поступит, мы на него, конечно же, позитивно отреагируем", – подчеркнул он.

Как оценили итоги встречи в России



Прошедшие переговоры показали обоюдное стремление к восстановлению российско-американских отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Захарова видит стремление начать восстановление двухсторонних отношений. По ее мнению, стороны услышали друг друга.

Глава комитета Госудумы по международным делам Леонид Слуцкий осторожно высказался об итогах встречи. Он полагает, что нельзя утверждать, будто "лед окончательно тронулся". Однако перспективы выхода на конструктивный диалог есть, заключил политик.

Он подчеркнул, что признание со стороны США необходимости нормализации отношений можно только приветствовать.

Москва надеется, что телефонный разговор двух президентов и их возможная встреча помогут решению проблем между странами.

"Сохранение столь низкого уровня взаимодействия между двумя крупнейшими ядерными державами – это просто опасно", – заключил глава комитета.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев полагает, что переговоры прошли успешно. Он считает, что можно ожидать продолжения взаимодействия.

В своем аккаунте на Facebook он написал, что вряд ли в связи с этим возобновятся контакты по парламентской линии "с учетом упертого русофобского большинства в палатах Конгресса США". По мнению главы комитета СФ, речь идет о случае, когда официальная дипломатия опережает парламентскую.