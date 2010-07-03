Путин и Помпео не обсуждали украинскую ситуацию

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На встрече президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео украинская ситуация не обсуждалась. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, в ходе беседы Путин и Помпео подтвердили заинтересованность двух стран в восстановлении двусторонних отношений.

"У Путина и Помпео состоялся неплохой предметный разговор, стороны подтвердили начало выправления отношений", – объявил помощник российского лидера.

Ушаков подчеркнул, что стороны обсуждали международную проблематику, речь шла о Сирии, Афганистане, Ливии и Венесуэле. Особое внимание было уделено теме нераспространения ядерного оружия.

Переговоры президента России и главы Госдепартамента США продолжались полтора часа.

Ранее с Помпео встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Стороны обсудили проблемы двусторонних отношений, ситуацию в Венесуэле, на Украине, на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной сделки.