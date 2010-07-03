Россия планирует ответить на новые санкции США

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Москва ответит на новые санкции Вашингтона по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в США.

"Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант", – приводит текст заявления РИА Новости.

В посольстве отметили, что новые санкции США можно расценить как "попытку односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву".

Дипломаты выразили мнение, что ограничения в отношении спецотряда "Терек" препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом либо указывают на боязнь американского правительства относительно того, что это подразделение задействуют в Арктике.

Ранее сообщалось, что Вашингтон внес в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых россиян.

В нем оказались экс-командир батальона Руслан Геремеев, Елена Трикуля, Сергей Коссиев, Геннадий Карлов и Абузайд Висмурадов – командующий "Терека".

Сергей Магнитский – российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году его арестовали. Юрист умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда.

В 2012 году США приняли закон Магнитского, который вводит персональные санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в РФ.