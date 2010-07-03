Эксперт рассказал о трудностях США при введении санкций за участие в "Северном потоке – 2"

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Трудности, с которыми могут столкнутся США при введении санкций за участие в "Северном потоке – 2", перечислил ИА "НСН" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что эта история длится около двух лет, ведь законопроект, позволяющий президенту США Дональду Трампу вводить санкции, в том числе за оказание услуг по строительству нового газопровода из России в Европу, были принят еще в августе 2017 года.

По словам эксперта, один из помощников сенатора-республиканца, участвовавшего в разработке законопроекта, подтвердил, что за образец взяли американские санкции, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Американские законодатели хотят привлечь к ответу две строительные компании: швейцарского подрядчика Allseas и итальянскую фирму Saipem, которые занимаются укладкой труб для газопровода. Однако, подчеркнул Юшков, "Северный поток – 2" готов более чем наполовину, а Saipem уже выполнила свою часть работ – построила маленький участок трубы в Германии.

Еще более проблематично попытаться применить санкции против швейцарской Allseas, считает эксперт. "Allseas – это вообще семейная компания, которая не имеет бизнеса в США, с "Газпромом" расчеты идут в евро", – рассказал Юшков, добавив, что американский рынок для этой компании не имеет никакого интереса и она вряд ли согласится выполнять санкции. "Скорее всего, они будут доказывать, что применять их нельзя. Они подписали контракт до принятия закона", − полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Юшков посоветовал дождаться реакции Европы. По его мнению, европейским странам выгодно оттянуть вступление в силу американского закона до того момента, когда газопровод будет достроен и запущен.

Ранее стало известно, что американский сенат может принять законопроект о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в прокладке "Северного потока – 2" и других российских морских трубопроводов.

В частности, документ запрещает въезд в США тем, кто продает или сдает в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока – 2". Их активы в США также пригрозили заморозить. Помимо этого, ограничительные меры предлагают ввести также против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержу проекту трубопровода и обеспечивает страхование судов.