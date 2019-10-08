СМИ сообщили о спецподразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"

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В зарубежных СМИ появились сообщения о том, что одно из подразделений Главного разведывательного управления РФ причастно к попытке проведения государственного переворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах, зарубежные агенты пришли к выводу, что эти происшествия являются частью скоординированной и постоянной "кампании по дестабилизации Европы".

По данным издания, группа 29155 действовала не менее десяти лет, однако о ней стало известно недавно.

Впервые подразделение выявили три года назад после попытки госпереворота в Черногории, однако масштабы деятельности спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Лондоне находит все больше странностей в расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Сотрудники посольства напомнили, что даже спустя 1,5 года после инцидента в Солсбери британские власти не реагируют на призывы России снять завесу секретности с обстоятельств и результатов расследования, не позволяют встретиться с пострадавшими Скрипалями.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.