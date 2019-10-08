СМИ сообщили о спецподразделении ГРУ по "дестабилизации Европы"

09:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В зарубежных СМИ появились сообщения о том, что одно из подразделений Главного разведывательного управления РФ причастно к попытке проведения государственного переворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Как пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах, зарубежные агенты пришли к выводу, что эти происшествия являются частью скоординированной и постоянной "кампании по дестабилизации Европы".
По данным издания, группа 29155 действовала не менее десяти лет, однако о ней стало известно недавно.
Впервые подразделение выявили три года назад после попытки госпереворота в Черногории, однако масштабы деятельности спецслужбы осознали только после отравления Скрипалей в 2018 году.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Лондоне находит все больше странностей в расследовании дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Сотрудники посольства напомнили, что даже спустя 1,5 года после инцидента в Солсбери британские власти не реагируют на призывы России снять завесу секретности с обстоятельств и результатов расследования, не позволяют встретиться с пострадавшими Скрипалями.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: