Евросоюз продлил санкции против РФ из-за Скрипалей

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Евросоюз на год продлил антироссийские санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

В список включены пять человек, связанные с сирийским режимом, четверо причастных к инциденту в Солсбери и одна организация – Центр научных исследований в Сирии.

Им запрещено въезжать на территорию Евросоюза, а их активы заморожены.

В августе США активировали второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери. В Вашингтоне объяснили это тем, что Москва так и не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Москва это категорически отрицает.