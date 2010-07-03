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Политика

11:22

Евросоюз продлил санкции против РФ из-за Скрипалей

политика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз на год продлил антироссийские санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

В список включены пять человек, связанные с сирийским режимом, четверо причастных к инциденту в Солсбери и одна организация – Центр научных исследований в Сирии.

Им запрещено въезжать на территорию Евросоюза, а их активы заморожены.

В августе США активировали второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери. В Вашингтоне объяснили это тем, что Москва так и не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Москва это категорически отрицает.

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