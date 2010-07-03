Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей"

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Вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что Москва так и не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, сообщает РИА Новости.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов РФ крупнейшими финансовыми организациями, включая Всемирный банк и МВФ.

Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Ограничения также затронут экспорт продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек также прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций.

"Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции. Именно поэтому фабрикуется лозунг "Россия во всем виновата" – неважно, есть этому подтверждение или нет. Впрочем, США давно отказались от понятия "доказательная база"... Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений, и упорно не желают признавать, что эти два фактора против России не работают", – отметил парламентарий.

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу год назад. Тогда США ограничили варианты помощи России, перестали выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

В марте 2018 года в Великобритании отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британский власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". РФ обвинения отвергает.