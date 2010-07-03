Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/PA Images
Вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что Москва так и не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, сообщает РИА Новости.
Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов РФ крупнейшими финансовыми организациями, включая Всемирный банк и МВФ.
Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.
Ограничения также затронут экспорт продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек также прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций.
"Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции. Именно поэтому фабрикуется лозунг "Россия во всем виновата" – неважно, есть этому подтверждение или нет. Впрочем, США давно отказались от понятия "доказательная база"... Они возомнили себя тараном, который может разбить устои российского государства санкциями, гонкой вооружений, и упорно не желают признавать, что эти два фактора против России не работают", – отметил парламентарий.
Первый пакет ограничительных мер вступил в силу год назад. Тогда США ограничили варианты помощи России, перестали выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения.
России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.
В марте 2018 года в Великобритании отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британский власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы с использованием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". РФ обвинения отвергает.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: