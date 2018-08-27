Новые антироссийские санкции США вступили в силу

Фото: depositphotos/borjomi88

Новые антироссийские санкции США, связанные с инцидентом в Солсбери, вступили в силу в 07:00 утра по московскому времени в понедельник.

"Распоряжение вступает в силу 27 августа", − говорится в документе госдепартамента США, которое было опубликовано на выходных, пишет "Газета.ру".

Новые американские санкции запрещают оказывать России внешнюю помощь, продавать оружие и технологии двойного назначения. Кроме того, накладываются ограничения на кредитование и финансовую поддержку.

Ограничения второй волны касаются кредитования российских юрлиц, экспорта и импорта товаров, а также предусматривают понижение уровня дипотношений.

Поводом для введения новых санкций стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Лондон и Вашингтон обвинили Москву в причастности к этому инциденту.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!