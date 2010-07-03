Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о дяде

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook начало книги о дяде.
Осенью 2018 года Виктория рассказала, что начала писать книгу о своем родственнике, и пообещала закончить ее к концу февраля.
Позднее племянница бывшего офицера ГРУ заявила, что не будет зарабатывать на этой книге деньги, а опубликует ее в общем доступе в соцсетях, передает РИА Новости.
Первая глава книги называется "Беседы с черным котом". Автор попросила "не судить строго" ее творчество.
Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль не смог дозвониться до племянницы Виктории и оставил ей сообщение на автоответчике. Связаться с семьей он пытался 9 мая. В своем послании бывший офицер поздравил родственницу с Днем Победы и пожелал всего самого доброго.
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".
Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
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