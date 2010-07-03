Сергей Скрипаль впервые вышел на связь после отравления

Фото: телеграм-канал Силовики

Сергей Скрипаль связался со своей племянницей Викторией по одноразовому телефону и выразил недовольство тем, что она общается с прессой.

"Сергей Викторович несколько раз спрашивал, поняла ли я, кто звонит? Было видно, что ему немного тяжело разговаривать", – цитирует "Интерфакс" Викторию Скрипаль, которая рассказала о разговоре на специальной пресс-конференции.

Он уточнил, что находится под охранной на территории Великобритании, его перевозят с места на место.

"Они обижены, что я связалась со СМИ, что я выношу это на широкую публику", – заключила племянница. По ее словам, она решила обнародовать информацию о разговоре с родственником, чтобы "прекратить инсинуации" о его смерти. Сведения о разговоре она передала в Следственный комитет.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.

В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).

