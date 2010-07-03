Солсбери попал в список лучших мест для жизни в Англии

Британская газета The Sunday Times опубликовала рейтинг лучших мест для проживания в стране в 2019 году. Первое место в списке занял город Солсбери. Отмечается, что город пережил химическую атаку, благодаря которой авторы списка увидели "настоящий дух коллективизма" местных жителей.
"Сразу после отравления городские магазины опустели. Туристы, которые являются основой местной экономики, держались подальше от города. Но теперь бизнес возвращается к нормальному состоянию, кафе переполнены, а в воздухе витает надежда и энтузиазм", – пишет Sunday Times.
В списке лучших городов также оказались Лондон, Йорк на севере Англии, Данди в Шотландии, Крикхауэлл в Уэльсе, Холивуд в Северной Ирландии.
Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей привел к сокращению туристического потока в Солсбери: в 2018 году его посетили примерно на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы. Турпоток сократился примерно на 27 процентов. Власти Британии помогают городу преодолеть экономические последствия инцидента. Городу выделили 3,7 миллиона фунтов стерлингов на ребрендинг города и его рекламу, как туристического направления.
Чем город Солсбери может заинтересовать российских туристов
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).
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