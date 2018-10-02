Туристы стали более настороженно относиться к посещению Солсбери – АТОР

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После отравления Скрипалей туристы более настороженно стали относится к Солсбери, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет "Интерфакс".

"Будут и те, кто будет избегать посещения этого города – как бы чего не случилось", – отметила исполнительный директор АТОР.

Наибольшей популярностью пользуется Лондон. Однако, по словам Ломидзе, если человек едет не впервые – он предпочитает посмотреть и другие города. Все чаще туристы на пути к знаменитому Стоунхенджу останавливаются в Солсбери.

В начале марта 2018 года в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным якобы в России. Пострадавших обнаружили в тяжелом состоянии.