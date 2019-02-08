Daily Mail увеличила число подозреваемых по делу Скрипалей

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В Британии в течение ближайших недель представят доказательства причастности еще нескольких россиян к делу об отравлении Скрипалей, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

По информации издания, подозреваемые находились на территории Соединенного королевства по туристической визе. Их роль в преступлении была "гораздо меньше", чем у Александра Петрова и Руслана Боширова. Они путешествовали отдельно.

Британские СМИ ранее сообщали, что под подозрение полиции попал третий человек – некий "сотрудник российской военной разведки" под вымышленным именем Сергей Федотов. Он планировал вернуться в Москву на одном самолете вместе с Петровым с Бошировым, но незадолго до вылета снял свою регистрацию с рейса. Предполагается, что именно Федотов координировал операцию из Лондона. Возможно, именно он привез в Великобританию нервно-паралитический газ и передал его исполнителям преступления.

В российском посольстве в Лондоне эти данные назвали вбросом британских спецслужб. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в британских СМИ "видим инспирирование различных антироссийских домыслов", которое "поставлено на широкую ногу".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери с симптомами отравления 4 марта 2018 года. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в РФ. Москва какую-либо связь с покушением на Скрипалей категорически отрицает.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они – сотрудники ГРУ.

Осенью 2018 года Владимир Путин рассказал, что российские власти получили данные по подозреваемым, и они являются обычными гражданскими лицами. Затем Петров и Баширов дали интервью СМИ и рассказали о своей туристической поездке в Солсбери.