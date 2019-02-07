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20:26

Захарова прокомментировала версию о третьем подозреваемом по делу Скрипалей

политика

20:26

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Фото: ТАСС/Михаил Трещенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала версию британских следователей об участии в отравлении Скрипалей третьего человека "ничем не подкрепленными вбросами", сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, в британских СМИ "мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов", которое "поставлено на широкую ногу".

"Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что в очередной раз, даже после целого ряда очень громких публикаций мы не видели и не слышали официальных заявлений от британской стороны", – отметила представитель дипведомства.

В российском посольстве в Лондоне также назвали вбросом британских спецслужб информацию о третьем подозреваемом по "делу Скрипалей" в Солсбери.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что британское следствие работает с версией, согласно которой в отравлении Скрипалей участвовал некий сотрудник российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов.

Он должен был вылететь в Москву вместе с двумя другими подозреваемыми – Александром Петровым и Русланом Бошировым, но в последний момент забрал свой багаж и остался в Великобритании.

Третий подозреваемый мог изменить свои планы вернуться в Россию после того, как узнал, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили.

политика

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