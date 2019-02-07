Информацию о третьем подозреваемом по "делу Скрипалей" назвали вбросом

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Российское посольство в Лондоне назвало вбросом британских спецслужб информацию о третьем подозреваемом по "делу Скрипалей" в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии.

"Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на "информированные источники". Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем с Brexit", – сказал представитель российского посольства, передает ТАСС.

Ранее британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным The Telegraph, Александру Петрову и Руслану Боширову, которые были задержаны по "делу Скрипалей", помогал некий Сергей Федотов. В материале издания отмечается, что Федотов также является "российским шпионом". Как сообщает газета, Федотов планировал вернуться в Москву на одном самолете вместе с Петровым с Бошировым, но незадолго до вылета снял свою регистрацию с рейса.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России.