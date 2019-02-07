Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:54

Информацию о третьем подозреваемом по "делу Скрипалей" назвали вбросом

политика

14:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente

Российское посольство в Лондоне назвало вбросом британских спецслужб информацию о третьем подозреваемом по "делу Скрипалей" в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии.

"Мы имеем дело с очередным информационным вбросом британских спецслужб. Они стремятся поддерживать историю с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей на плаву за счет дозированных утечек со ссылками на "информированные источники". Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем с Brexit", – сказал представитель российского посольства, передает ТАСС.

Ранее британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным The Telegraph, Александру Петрову и Руслану Боширову, которые были задержаны по "делу Скрипалей", помогал некий Сергей Федотов. В материале издания отмечается, что Федотов также является "российским шпионом". Как сообщает газета, Федотов планировал вернуться в Москву на одном самолете вместе с Петровым с Бошировым, но незадолго до вылета снял свою регистрацию с рейса.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика