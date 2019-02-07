Британские СМИ сообщили о третьем отравителе Скрипалей

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Британские СМИ сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным The Telegraph, Александру Петрову и Руслану Боширову, которые были задержаны по "делу Скрипалей", помогал некий Сергей Федотов. В материале издания отмечается, что Федотов также является "российским шпионом". Как сообщает газета, Федотов планировал вернуться в Москву на одном самолете вместе с Петровым с Бошировым, но незадолго до вылета снял свою регистрацию с рейса.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне без каких-либо доказательств заявили о причастности к случившемуся России, что в Москве категорически отрицают.

По данным британских СМИ, Скрипаль с дочерью после отравления остались жить в Великобритании. Якобы они переехали на юг Англии, где по-прежнему находятся под наблюдением врачей.

Британская прокуратура объявила подозреваемыми по делу об отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они – сотрудники ГРУ.

Осенью 2018 года Владимир Путин рассказал, что российские власти получили данные по подозреваемым, и они являются обычными гражданскими лицами. Затем Петров и Баширов дали интервью СМИ и рассказали о своей туристической поездке в Солсбери.