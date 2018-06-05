Британская полиция установила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Фото: AP/Matt Dunham

Британская полиция сообщила о полном восстановлении картины событий, произошедших 4 марта, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в парке после отравления веществом неизвестного происхождения, пишет "Газета.ру".

Восстановлением хронологии событий в день отравления, как отмечается, занимались 250 детективов. Были опрошены 900 человек и отсмотрено 4000 часов записей с камер наблюдения. Благодаря проведенным манипуляциям, полицейским удалось восстановить весь маршрут перемещений Скрипалей.

Юлия Скрипаль, согласно данным, прилетела в аэропорт "Хитроу" из России 3 марта в 12.40 по московскому времени. 4 марта, автомобиль Сергея Скрипаля начал движение по северным районам Солсбери в 7.15 по московскому времени. В 11.40 часов по Москве Скрипали оставили машину возле здания парковки неподалеку от торгового центра Maltings. Затем они направились в паб. В 12.20 Сергей и Юлия приехали в ресторан Zizzi, где провели чуть более часа. Без сознания они были обнаружены в 14.15 по московскому времени на скамейке в парке.

Юлия Скрипаль и ее отец бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль пострадали в британском городе Солсбери. Они были отравлены неизвестным веществом.

По словам британских властей, к покушению на Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

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