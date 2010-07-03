В Совфеде заявили о попадании США в плен собственных санкций

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В министерстве финансов США сообщили, что новые американские санкции в отношении России вступят в силу 26 августа – это произойдет после периода уведомления конгресса, необходимого по закону о контроле над химическим и биологическим оружием. В беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Штаты сами находятся в плену ограничительных мер, которые применяют против Москвы.
"Они не могут остановиться, в том числе потому, что санкции не достигают результатов", – подчеркнул Цеков, добавив, что Вашингтон пытается "выразить солидарность Великобритании".
По словам сенатора, антироссийская санкционная политика неприемлема в рамках международного диалога.
Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Также США потребуют у международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, не предоставлять России кредиты. Кроме того, американским банкам запретят кредитовать российское правительство не в рублях и принимать участие в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях. Коснутся ограничения и экспорта в Россию ряда товаров, материалов и техники. При этом госкомпании затронуты не будут.
2 августа президент США Дональд Трамп ввел второй пакет антироссийских санкций за предполагаемое применение химического оружия 4 марта 2018 года, когда в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первый пакет санкций по делу Скрипалей вступил в силу 27 августа прошлого года. Он вводил запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
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