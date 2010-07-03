Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РФ

11:57
11:57
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Фото: Москва 24
Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа. Это произойдет после периода уведомления конгресса, необходимого по закону о контроле над химическим и биологическим оружием, сообщили в американском Минфине.
Как уточнили в ведомстве, новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Вашингтон также потребует у международных финансовых организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, не предоставлять России кредиты.
Кроме того, американским банкам запретят кредитовать российское правительство не в рублях и принимать участие в первичном размещении российского суверенного долга не в рублях, передает РИА Новости. Ограничения коснутся и экспорта в Россию ряда товаров, материалов и техники. В то же время, по данным Минфина, санкции не затронут госкомпании.
Ранее в Минфине США разъяснили, что ограничения коснутся только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк и Фонд национального благосостояния.
2 августа президент США Дональд Трамп ввел второй пакет антироссийских санкций за предполагаемое применение химоружия 4 марта 2018 года, когда в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Первоначально сообщалось, что санкции вступят в силу 19 августа.
Первый пакет санкций по "делу Скрипалей" вступил в силу 27 августа прошлого года. Он вводил запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
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