В Совфеде прокомментировали новые санкции США по делу Скрипалей

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Соединенные Штаты ввели против России второй пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В беседе с RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что американской стороне важна лишь периодичность санкций, а не повод для них.

По словам Климова, в августе 2017 года Дональд Трамп подписал закон PL 11544 о противодействии противникам Америки. Главное внимание в нем уделялось России. Как подчеркнул сенатор, Вашингтон установил своего рода график введения ограничительных мер.

"Из текста следует, что несколько раз в год американское правительство должно давать конгрессу разного рода предложения по поводу того, как усиливать давление на Россию", – отметил Климов.

Резюмируя, он заметил, что прямого отношения к Скрипалям данные меры не имеют, их цель – остановить влияние Москвы.

Вторая волна ограничительных мер подразумевает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений и запрет экспорта в Россию американских товаров (за исключением продовольствия). Помимо этого, самолеты любой авиакомпании под контролем российского правительства могут лишить права на посадку в Штатах. Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года. В нем устанавливается запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения с рядом исключений.