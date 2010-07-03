Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

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Фото: depositphotos/valphoto
На Московской бирже курс доллара к рублю поднялся на 1,03% и достиг уровня в 65,02 рубля, передает ТАСС.
Отмечается, что в последний раз курс доллара оказывался на уровне 65 рублей 7 июня.
Вместе с тем курс евро впервые с 28 июня достиг уровня в 72 рубля. При этом к 12:15 по Москве европейская валюта подорожала до 72,20 рубля – это на 1,22% больше, чем на закрытии торгов накануне.
На динамику российского рынка повлияли две новости, связанные с Соединенными Штатами. Так, президент США Дональд Трамп объявил о том, что с 1 сентября Вашингтон вводит новые пошлины в 10% на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов. Вместе с тем СМИ сообщили, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Вторая волна ограничительных мер подразумевает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений и запрет экспорта в Россию американских товаров (за исключением продовольствия). Помимо этого, самолеты любой авиакомпании под контролем российского правительства могут лишить права на посадку в Штатах.
Ранее эксперты рассказали, что ждет рубль к концу года. По мнению экономиста Антона Шабанова, "не стоит забывать, что рынок ждет снижение ставок в том числе у ФРС США", поэтому обе стороны будут находиться в равных условиях. Эксперт отметил, что поддерживает прогноз большинства специалистов, согласно которому к концу года рубль будет стоить около 65 рублей за доллар.
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