Минфин США разъяснил применение новых санкций против России

Минфин США заявил, что новые санкции против России по "делу Скрипалей" не распространяются на госкомпании, следует из документа на сайте ведомства.
Директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
Кроме того, американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России, передает издание "Аргументы и факты".
2 августа президент США Дональд Трамп ввел второй пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия 4 марта 2018 года, когда в Великобритании были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Санкции вступят в силу 19 августа. В частности, они ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. При этом правительство США введет частичные исключения в отношении ограничений по кредитам и экспорту.
Кроме того, США по отдельности продолжат рассматривать выдачу лицензий на экспорт в РФ космической продукции, наименований, которые относятся к безопасности гражданской авиации.
Первый пакет санкций по "делу Скрипалей" вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
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