В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций

В Государственном департаменте США официально подтвердили новые санкции против России, связанные с обвинением в отравлении Скрипалей. Ограничения вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.
России откажут в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ. Также предусматривается ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.
Банкам США запрещено предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Такая информация содержится в официальном Twitter Госдепа. Заявление опубликовано от имени официального представителя ведомства Морган Ортагус.
Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. В нем устанавливается запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения с рядом исключений.
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).
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