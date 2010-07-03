Рябков рассказал о ситуации после выхода США из СВПД

12:39
12:39
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
США до сих пор не конкретизировали свои идеи о заключении нового соглашения после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что Штаты вышли из СВПД в мае прошлого года.
"За весь период после объявления американской стороной о намерении заключить новое улучшенное всеобъемлющее соглашение с Ираном не последовало конкретизации этой позиции. Не последовало никаких предложений по содержательной части подобного рода соглашения", – цитирует Рябкова РИА Новости.
В мае прошлого года США объявили, что выходят из ядерной сделки с Ираном, так как она, по мнению Белого дома, не отвечает национальным интересам страны.
Как пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, речь идет не о личной инициативе Дональда Трампа, а о "консолидированной позиции" всей Республиканской партии США. По словам эксперта, решение Соединенных Штатов может привести к росту противоречий между Ираном и странами Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией.
Ранее Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств по СВПД. При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: