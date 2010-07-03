Рябков рассказал о ситуации после выхода США из СВПД

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США до сих пор не конкретизировали свои идеи о заключении нового соглашения после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что Штаты вышли из СВПД в мае прошлого года.

"За весь период после объявления американской стороной о намерении заключить новое улучшенное всеобъемлющее соглашение с Ираном не последовало конкретизации этой позиции. Не последовало никаких предложений по содержательной части подобного рода соглашения", – цитирует Рябкова РИА Новости.

В мае прошлого года США объявили, что выходят из ядерной сделки с Ираном, так как она, по мнению Белого дома, не отвечает национальным интересам страны.

Как пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, речь идет не о личной инициативе Дональда Трампа, а о "консолидированной позиции" всей Республиканской партии США. По словам эксперта, решение Соединенных Штатов может привести к росту противоречий между Ираном и странами Персидского залива, в частности, с Саудовской Аравией.

Ранее Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств по СВПД. При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.

