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01:27

Иран произвел пуск ракет вблизи авианосца США

политика безопасность за рубежом

01:27

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Фото: AP/Ahn Young-joon

Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи авианосной группы США в Персидском заливе, передает агентство AP.

Отмечается, что за группой кораблей ВМС США во главе с авианосцем USS John C. Stennis следовало около 30 иранских кораблей.

Авианосец будет дислоцирован в регионе Ближнего Востока около двух месяцев. Заход ударной группы произведен для демонстрации силы.

Появление авианосца поблизости от иранских берегов стало первым после выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.

Тогда президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и восстанавливает все санкции против Тегерана.

Антииранские санкции США помогли России нарастить поставки нефти. В то же время Москва помогает Тегерану пережить давление, скупая его нефть.

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политика безопасность за рубежом

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