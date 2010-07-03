Иран частично приостанавливает выполнение обязательств по ядерной программе

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Тегеран направил пять писем странам-участникам соглашения по иранской ядерной программе. В письмах сообщается о приостановке выполнения части обязательств. По данным западных СМИ, письма Иран направил Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

"В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год и соблюдали все наши обязательства. Сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", – заявил президент страны Хасан Роухани в ходе выступления на телеканале Press TV.

План не подразумевает выход Ирана из соглашения, но частично он может прекратить выполнение обязательств.

8 мая прошлого года США объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и о восстановлении санкций против этой страны. Штаты заявили, что их целью является доведение экспорта иранской нефти до нуля бареллей.