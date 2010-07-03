Путин назвал причину проблем в отношениях России и США

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Владимир Путин не имеет претензий к Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран. Он отметил, что в Кремле понимают, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в США.

"Мы знаем, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он (Дональд Трамп – Прим. ред.) высказывался за их нормализацию. Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано", – сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Глава государства отметил, что на данный момент президент США не может предпринять шаги для улучшения российско-американских отношений из-за внутриполитической повестки в стране. При этом Путин заверил, что Москва в любом случае готова работать с США.

Ранее Владимир Путин назвал смешными любые заявления о вмешательстве Москвы в американские выборы 2020 года. Путин напомнил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер "не нашел никаких доказательств" мнимого сговора российских властей с американским президентом Дональдом Трампом "в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем".

