Лондон внес поправки в санкции против РФ ради изучения Марса

11:28
11:28
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/SVEN SIMON
Лондон внес поправки в закон об экспорте, касающийся антироссийских санкций, ради реализации проекта по изучению Красной планеты "ЭкзоМарс-2020".
По данным RT, изменения внесли в раздел о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Евросоюза (ЕС).
В частности, согласно этим поправкам, допускаются продажа, импорт и поставка в РФ "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020". Тем не менее в Лондоне подчеркнули, что для подобных действий необходимо предварительное согласование.
Поправки, сказано в пояснительной записке, призваны "обновить формулировки", сделав их более "гибкими", а также "включить в британское законодательство изменения, недавно внесенные в дерогации ЕС.
В 2017 году ЕС отменил антироссийские санкции на ракетное топливо для "ЭкзоМарс-2020".
Ранее "Роскосмос" назвал дату запуска российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". По данным госкорпорации, старт намечен на 25 июля 2020 года. Как пояснили эксперты, так называемое окно запуска, при котором взаимное положение планет позволяет добраться от Земли до Марса за кратчайшее время, "откроется" 25 июля и "закроется" 13 августа.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: