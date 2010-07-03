Лондон внес поправки в санкции против РФ ради изучения Марса

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Лондон внес поправки в закон об экспорте, касающийся антироссийских санкций, ради реализации проекта по изучению Красной планеты "ЭкзоМарс-2020".

По данным RT, изменения внесли в раздел о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список Евросоюза (ЕС).

В частности, согласно этим поправкам, допускаются продажа, импорт и поставка в РФ "некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии "ЭкзоМарс-2020". Тем не менее в Лондоне подчеркнули, что для подобных действий необходимо предварительное согласование.

Поправки, сказано в пояснительной записке, призваны "обновить формулировки", сделав их более "гибкими", а также "включить в британское законодательство изменения, недавно внесенные в дерогации ЕС.

В 2017 году ЕС отменил антироссийские санкции на ракетное топливо для "ЭкзоМарс-2020".

Ранее "Роскосмос" назвал дату запуска российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". По данным госкорпорации, старт намечен на 25 июля 2020 года. Как пояснили эксперты, так называемое окно запуска, при котором взаимное положение планет позволяет добраться от Земли до Марса за кратчайшее время, "откроется" 25 июля и "закроется" 13 августа.