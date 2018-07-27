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Наука

27 июля, 19:44

В "Роскосмосе" определились с датой запуска "ЭкзоМарса-2020"

наука технологии

Фото: depositphotos/alonesdj

"Роскосмос" назвал дату запуска российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". Старт намечен на 25 июля 2020 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Так называемое окно запуска, при котором взаимное положение планет позволяет добраться от Земли до Марса за кратчайшее время, "откроется" 25 июля и "закроется" 13 августа.

Ранее Россия перенесла отправку к Луне орбитального аппарата в рамках миссии "Луна-26". Вместо 2020 года он будет запущен в 2021-м.

Посадочный аппарат "Луна-27" также будет отправлен позже – в 2022 году.

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