Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, которые стали фигурантами дела о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве РФ в Болгарии подтвердили эту информацию, однако отметили, что никаких доказательств болгарская сторона не представила. "Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий", – подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из России, занимавшихся шпионажем. По версии следствия, один из дипломатов с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Позднее пресс-секретарь президента России отметил, что у Кремля нет данных о начале расследования по делу о шпионаже в отношении двух российских дипломатов.

