В МИД прокомментировали высылку болгарского дипломата из РФ

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Выдворение болгарского дипломата из РФ является зеркальным ответом, о котором российская сторона предупреждала. Об этом заявил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел России.

"Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали", – сказал собеседник агентства.

Он выразил мнение, что болгарская сторона решила придать это гласности из-за отсутствия информационных поводов.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Россия выслала болгарского дипломата после того, как в Софии отказали в визе новому российскому военному атташе.

В конце октября замминистра иностранных дел Александра Грушко сообщал, что Россия примет ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии.

Накануне власти Болгарии потребовали выслать первого секретаря российского посольства, заподозрив его в шпионаже. Как сообщили в местной прокуратуре, представитель посольства занимался разведывательной деятельностью с 2018 года.

Как сообщалось, гражданин России встречался, в частности, с высокопоставленным чиновником, который имел доступ к секретной информации как Болгарии, так и Евросоюза и объединения НАТО.

