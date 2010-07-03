СМИ назвали высылаемых из Германии дипломатов агентами разведки России

04 декабря, 22:33
Фото: ТАСС/ЕРА/FELIPE TRUEBA
Объявленные персонами нон грата двое сотрудников российского посольства в Берлине являются агентами внешней разведки Минобороны России, сообщает Suddeutsche Zeitung.
Информации о личности российских дипломатов немецкие журналисты не предоставили. Как пишет газета, власти Германии не захотели поступать по примеру западных стран после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте 2018 года в Солсбери. Тогда Британия выслала 23 российских дипломатов. Так поступили еще более 20 стран.
Германия объявила двоих российских дипломатов персонами нон грата днем 4 декабря, их вышлют из страны. В Министерстве иностранных дел Германии пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине.
В МИД ФРГ заявили, что есть достаточные основания считать преступление заказом властей России или Чечни. Москва назвала эту информацию домыслами.
Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь полагает, что западные СМИ подогревают интерес к делу в связи с заседанием НАТО.
"Самое главное здесь то, что информационная война продолжается, СМИ с Запада продолжают всю эту компанию против России. Во время пока идет заседание НАТО, они считают, что уместно еще раз акцентировать внимание на России. Нам такой информационный повод, чтобы себя показать, просто не нужен... Это СМИ запада находят информационные поводы, чтобы поддерживать русофобию на мировой информационной арене", – сказал дипломат ИА "НСН".
"Опять как в деле Скрипалей вина не доказана, расследование не проводилось, решения суда нет, опять "во всем виновата Россия", – заключил он.
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