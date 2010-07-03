Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов из Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия решила выслать российских дипломатов на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, поскольку не получила со стороны Москвы содействия в расследовании, сообщает ТАСС.

По словам политика, она обсудила сложившуюся ситуацию с союзниками. Также Меркель не исключила, что эта тема может быть поднята на переговорах с Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, где пройдет встреча в "нормандском формате".

Меркель не считает, что высылка дипломатов негативно повлияет на предстоящие переговоры, поскольку там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе". "Но с точки зрения двусторонних отношений это событие", – отметила она.

40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого – 49-летнего гражданина России.

В Генпрокуратуре заявили, что есть "достаточные фактические основания" полагать, что убийство произошло либо по указанию государственных инстанций РФ, либо по указанию инстанций Чеченской Республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными подозрения в том, что российские власти имеют отношение к произошедшему в Берлине.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с ИА "НСН" отметил схожесть поднимаемого общественного резонанса дела об убийстве Хангошвили и дела Скрипалей.

"Скандал назревает, надеюсь, что он не примет такие же размеры как кризис вокруг Скрипалей... Хочется верить, что Путин сможет поговорить с Меркель в Париже и дать больше информации об этой особе, которая сидит в немецкой тюрьме. Отказываться от него (обвиняемого. – Прим. ред.) Россия не может, поскольку он российский гражданин", – отметил Рар.

Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся найти заказчика убийства.