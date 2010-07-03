Грузия передала России обвиняемого в связях с ИГ

Министерство юстиции Грузии экстрадировало в Россию гражданина Рамзана Ахъядова, который обвиняется в терроризме и в связях с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщила вице-премьер, министр юстиции республики Тея Цулукиани.
"Указанный человек сегодня утром был передан России. Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах "Исламского государства" и ведении боев в 2013-2015 годах", – сказала она, передает ТАСС.
Ранее троих человек задержали в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в связях с ИГ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В операции по задержанию участвовал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ.
18 сентября в Дагестане был задержан сторонник ИГ. Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт в республике в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали сотрудники ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района, он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.