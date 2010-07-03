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16:29

Грузия передала России обвиняемого в связях с ИГ

происшествия

16:29

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Фото: justice.gov.ge

Министерство юстиции Грузии экстрадировало в Россию гражданина Рамзана Ахъядова, который обвиняется в терроризме и в связях с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщила вице-премьер, министр юстиции республики Тея Цулукиани.

"Указанный человек сегодня утром был передан России. Дело касается экстрадиции человека, обвиняемого в террористическом преступлении, в том числе в мобилизации людей в интересах "Исламского государства" и ведении боев в 2013-2015 годах", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее троих человек задержали в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в связях с ИГ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В операции по задержанию участвовал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ.

18 сентября в Дагестане был задержан сторонник ИГ. Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт в республике в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали сотрудники ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района, он пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

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происшествия

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