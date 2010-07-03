В Нижневартовске задержали подозреваемых в связях с ИГ

13:06
13:06
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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Троих человек задержали в Ханты-Мансийском автономном округе по подозрению в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что накануне в Нижневартовске задержали двоих человек, а в четверг, 19 сентября, – еще одного. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По данным издания, в операции по задержанию участвовал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ.
Однако "Интерфакс" сообщает, что по подозрению в терроризме задержаны 4 человека. В пресс-службе окружного следственного управления заявили, что комментарии по данному факту будут представлены позднее.
18 сентября в Дагестане задержали сторонника запрещенной в РФ группировки ИГ. Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали органы ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
В этот же день в городе Чегем Кабардино-Балкарии вводили режим контртеррористической (КТО) операции. Это связали с возможным обнаружением членов религиозно-экстремистской группировки в частном доме.
Боевиками оказались двое местных жителей, членов религиозно-экстремистской группировки. Их ликвидировали. Режим КТО сняли.
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