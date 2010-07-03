Двоих боевиков ликвидировали в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/ФСБ России

Двоих боевиков ликвидировали в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС.

Личности боевиков уже установлены – это местные жители, члены религиозно-экстремистской группировки.

Также в месте проведения КТО обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Сейчас там работают взрывотехники. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Режим КТО ввели в части города Чегема Кабардино-Балкарии по решению начальника Управления ФСБ России по КБР генерал-майора Сергея Воронина. Речь идет о территории, ограниченной улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, руслом реки Чегем, восточной окраиной города.

Это связано с обнаружением членов религиозно-экстремистской группировки в частном доме. На окраине ранним утром были слышны выстрелы. В период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения на указанной территории, будут действовать специальные меры.