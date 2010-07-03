Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии

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Режим контертеррористической (КТО) операции ввели в части города Чегема Кабардино-Балкарии, передает "Интерфакс".

Речь идет о территории, ограниченной улицами Кярова, 2-й Промышленный проезд, руслом реки Чегем, восточной окраиной города. Решение принял начальник Управления ФСБ России по КБР генерал-майор Сергей Воронин.

Это связано с возможным обнаружением членов религиозно-экстремистской группировки в частном доме. Уточняется, что на окраине ранним утром были слышны выстрелы, сейчас все стихло. В период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения на указанной территории, будут действовать специальные меры.

Ранее сообщалось, что в 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в 17 регионах. Их обнаружили в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, в Москве, в Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, в Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Всего за первое полугодие зафиксировали 972 преступления террористического характера.