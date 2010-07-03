ФСБ отметила нарастание угрозы применения террористами дронов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что российские и иностранные спецслужбы фиксируют нарастание угрозы применения террористами дронов. Его слова приводит ТАСС.

"Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ", – отметил Смирнов.

Ранее ФСБ дополнила список организаций, признанных российским судом террористическими, – туда внесли запрещенную в РФ группировку "Катиба Таухид валь-Джихад", которая стояла за терактом в санкт-петербургском метро в апреле 2017 года.

13 августа глава ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов из российских вузов. Также спецслужбы фиксируют попытки вербовки находящихся на территории страны трудовых мигрантов.