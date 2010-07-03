Бортников заявил о попытках вербовки в террористы иностранных студентов

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

В ходе заседания Национального антитеррористического комитета директор ФСБ Александр Бортников заявил, что международные террористические организации пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, проходящих обучение в российских вузах. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Бортникова, также зафиксированы попытки вербовки находящихся на территории страны трудовых мигрантов.

Ранее первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман сообщил, что с начала 2019 года в России предотвратили 17 терактов. Он добавил, что опасность создания очагов террористической активности в регионах страны по-прежнему сохраняется.

В конце июля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Татарстане. Позднее были обнародованы кадры задержания злоумышленников. На записи видно, что двоих мужчин перехватили у железной дороги. Силовики изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.