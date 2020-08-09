АУЕ призвали приравнять к ИГИЛ

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Глава Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил о необходимости приравнять сообщества АУЕ ("Арестантский уклад един") к запрещенному в России "Исламскому государству". Слова Цветкова приводит ИА "НСН".

"Информация об АУЕ должна быть такой же запрещенной, как об ИГИЛ, которое нельзя называть. Она же не менее опасна. За пропаганду АУЕ, как и зацепинга, суицида, должны нести ответственность социальные сети", – заявил глава экспертного совета.

Он добавил, что администрация соцсетей может "за секунды" выявлять подобную информацию, а за нарушения имеет смысл ввести штрафы и другие санкции.

В апреле ИГИЛ впервые за пять лет опубликовало видео со своим главарем Абу Бакром аль-Багдади. В ролике 47-летний лидер группировки разбирает ход боев за сирийский Багуз. Кроме того, он говорит о гибели большого числа боевиков и упоминает теракты на Шри-Ланке, в ходе которых погибло около 250 человек.