ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Татарстане

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ФСБ предотвратила теракт в Татарстане. Операцию проводили совместно с МВД, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Задержаны двое сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Оба – граждане России.

Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Личности задержанных не раскрываются.

Силовики изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман рассказал, что с начала года было предотвращено 17 терактов. Опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, по его словам, по-прежнему сохраняется.