В России с начала года предотвратили 17 терактов

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Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман рассказал о борьбе с терроризмом в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Буксман сообщил, что с начала 2019 года было предотвращено 17 терактов. Он добавил, что опасность создания очагов террористической активности в регионах страны по-прежнему сохраняется.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.