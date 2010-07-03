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12:35

ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть под Владимиром

происшествия

12:35

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ задержала во Владимирской области участников террористической ячейки, готовивших нападение на воинскую часть, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что руководителем ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения. Группа намеревалась завладеть оружием и боеприпасами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Накануне суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане. Задержанный якобы является сторонником запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

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происшествия

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