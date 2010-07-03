ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Татарстане

Видео: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ показала кадры задержания террористов в Татарстане. На записи видно, что двое мужчин были задержаны у железной дороги.

Силовики изъяли у задержанных взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось о задержании двоих сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Оба – граждане России. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Личности задержанных не раскрываются.

В начале июля Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ.

Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

