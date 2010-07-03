ФСБ пресекла подготовку терактов в КБР

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку терактов на объектах правоохранительных органов и государственных структур в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности", – сообщили в ЦОС.

Как отмечается, специалисты обезвредили взрывные устройства на месте из-за опасности транспортировки.

Правоохранители установили жителя республики, причастного к изготовлению взрывчатки и закладке тайника. Он был ранее судим за преступления террористической деятельности. Злоумышленника задержали в городе Нарткале, свою вину он признал.

Ранее сообщалось о задержании двоих сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Оба – граждане России. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Личности задержанных не раскрываются.

В начале июля Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ.

Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

