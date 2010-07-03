ФСБ пресекла подготовку терактов в КБР

11:48
11:48
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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку терактов на объектах правоохранительных органов и государственных структур в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В ходе отработки оперативной информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности", – сообщили в ЦОС.
Как отмечается, специалисты обезвредили взрывные устройства на месте из-за опасности транспортировки.
Правоохранители установили жителя республики, причастного к изготовлению взрывчатки и закладке тайника. Он был ранее судим за преступления террористической деятельности. Злоумышленника задержали в городе Нарткале, свою вину он признал.
Ранее сообщалось о задержании двоих сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Оба – граждане России. Их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма. Личности задержанных не раскрываются.
В начале июля Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов ИГ.
Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
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