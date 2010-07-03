Стоявшую за терактом в Петербурге организацию внесли в список террористических

13:57
13:57
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Фото: ТАСС/Pavel Karavashkin/Interpress via AP
На сайте ФСБ дополнили список организаций, признанных российским судом террористическими, – туда внесли запрещенную в России группировку "Катиба Таухид валь-Джихад", которая стояла за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Московский окружной военный суд признал организацию террористической 5 июля. Вместе с тем в 2018 году СК назвал "Катиба Таухид валь-Джихад" причастной к организации теракта в питерском метро.
3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельной взрывчатки. Погибли 15 человек, 67 получили ранения.
По делу арестовали 11 человек: это Аброр и Акрам Азимовы, Дилмурад Муидинов, Азамжон Махмудов, Ибрагим Эрматов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова, Сейфулла Хакимов, Содик Ортиков, Бахрам Эргашев, Мухамадюсуп Эрматов. В июле 2019 года им продлили арест до ноября.
Одним из организаторов теракта следователи считают Аброра Азимова. По данным СК, его брат получил в Турции деньги у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Еще одним организатором называют уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова, он арестован заочно.
Также заочно арестовали вероятного заказчика – это уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров. Расследование уголовного дела завершено.
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