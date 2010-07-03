Фигурантам дела о взрыве в метро Петербурга продлили арест

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Московский окружной военный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Арест продлен до 12 ноября", – сказал собеседник агентства.

3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельной взрывчатки. Погибли 15 человек, 67 получили различные травмы и были госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Все фигуранты утверждают, что невиновны.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта. По информации следствия, его брат в Турции получил деньги на теракт у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Он же занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли приехать в Россию.

Вероятным заказчиком назвали уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова. Суд заочно арестовал его. Заочно арестовали и уроженца Узбекистана Бобиржона Махбубова, которого также подозревают в организации теракта. Расследование уголовного дела завершено.

